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      Доба на Донбасі: бойовики зазнали значних втрат

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      Розвідка повідомляє про ліквідацію 3 бойовиків
      Розвідка повідомляє про ліквідацію 3 бойовиків / 24 канал

      Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, 5 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Розвідка повідомляє про знищення трьох бойовиків, серед українських військових ніхто не постраждав.

      Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

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      Так, розвідка повідомляє, що вдалось ліквідувати 3 бойовиків, ще 4 отримали поранення. Від початку доби окупанти обстріляли позиції ОС в районі Жолобка, втрат серед бійців ЗСУ немає.

      Проросійські бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

      На опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм,
      – наголосили у штабі.

      Окрім того, позиції ОС в районах Травневого та Жолобка окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм.

       

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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