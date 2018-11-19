Доба на Донбасі: бойовики зазнали значних втрат
Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, 5 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Розвідка повідомляє про знищення трьох бойовиків, серед українських військових ніхто не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
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Так, розвідка повідомляє, що вдалось ліквідувати 3 бойовиків, ще 4 отримали поранення. Від початку доби окупанти обстріляли позиції ОС в районі Жолобка, втрат серед бійців ЗСУ немає.
Проросійські бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.
На опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм,
– наголосили у штабі.
Окрім того, позиції ОС в районах Травневого та Жолобка окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм.
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