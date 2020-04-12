Доба на Донбасі: троє військових ЗСУ поранені, на вогонь у відповідь постраждали 7 бойовиків

Доба 11 квітня у зоні Операції об'єднаних сил не минула спокійно. На щастя, бойових втрат серед українських військових немає, однак проросійським бойовикам вдалося поранити трьох наших захисників.

Проти наших воїнів використали важке озброєння, яке заборонили для розміщення на лінії зіткнення: це артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібрів 120 міліметрів та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляють у штабі ООС.

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Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували три обстріли з боку окупаційних військ.

Російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Славного, Широкиного та Пісків. На цих напрямках підрозділи Об’єднаних сил оперативно припиняли напад противника, тож ворожі обстріли були нетривалими. Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Загалом противник здійснив тут п’ять обстрілів. Зранку ворожі найманці з напрямку населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по наших захисниках поблизу Новотошківського. В бік підрозділів Об’єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції оборонців України поруч з Новозванівкою. Внаслідок ворожих обстрілів учора отримали поранення троє українських героїв. Підрозділи Об’єднаних сил оперативно реагували на кожен обстріл та прицільним вогнем по ворожих позиціях змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "Тиша". За даними розвідки, 11 квітня наші воїни вогнем у відповідь поранили сім найманців Російської Федерації. Вночі одразу після опівночі російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру наші позиції поблизу села Тарамчук на Приазов'ї. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили цю провокацію.

Нехтуючи Мінськими домовленостями і введеним "режимом тиші" окупанти продовжують підступно обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 44 військових. Поіменний список героїв – тут



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

