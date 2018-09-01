Доба на фронті: бойовики 4 рази обстрілювали позиції ЗСУ
Упродовж 1 вересня починаючи з 7 ранку до 18 години вечора російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Серед український військових втрат немає.
Про це повідомила прес-служба штабу Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що проросійські бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. У штабі ООС зауважили, що протягом доби противник утримався від застосування зброї забороненої Мінськими домовленостями.
Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ та Широкине.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено,
– йдеться у повідомленні.
У штабі Операції об'єднаних сил наголосили, що ситуація в зоні проведення операції залишається контрольованою.