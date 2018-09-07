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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Доба на фронті: двох окупантів ліквідовано, ще трьох – поранено

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Протягом доби противник 28 разів відкривав вогонь по українських позиціях
Протягом доби противник 28 разів відкривав вогонь по українських позиціях / фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 6 вересня, російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Про це інформує штаб ООС у Facebook.

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Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли українських позицій поблизу населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине,
– йдеться у зведенні.

На щастя, втрат серед українських оборонців немає.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів було знищено та ще трьох поранено.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні Сили України Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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