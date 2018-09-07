Доба на фронті: двох окупантів ліквідовано, ще трьох – поранено

Упродовж минулої доби, 6 вересня, російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Про це інформує штаб ООС у Facebook.

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Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли українських позицій поблизу населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине,

– йдеться у зведенні.

На щастя, втрат серед українських оборонців немає.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів було знищено та ще трьох поранено.