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      Доба на фронті: окупанти із мінометів вдарили по українських позиціях і зазнали значних втрат

      305 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу проросійські окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях, 4 із них – із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На щастя, українські оборонці не постраждали, а от ворог зазнав значних втрат.

      Так, із мінометів супротивник вдарив по позиціях військових в районі Павлополя, Опитного і хутора Вільний. А з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі Авдіївки, Гнутового та Пісків.

      Читайте також: Проросійські бойовики стягують заборонену зброю до передової на Донбасі

      На щастя, вдалося обійтися без втрат з боку українських оборонців. А ось проросійські бойовики зазнали значних втрат. Так, 4 окупантів були ліквідовані, ще 6 зазнали поранень.

      Як інформують у штабі ООС, від початку доби 21 квітня жодного обстрілу зафіксовано не було.

       

      blog_ava
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      Теги: Збройні сили України Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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