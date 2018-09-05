Доба на фронті: проросійські бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних упродовж доби була напруженою, однак повністю контрольованою.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил на сторінці Facebook.

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Зазначається, що впродовж доби російські окупаційні війська 24 рази атакували позиції військових Збройних сил України без застосування забороненого озброєння.

Переважно застосовувалася стрілецька зброя, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. На окремій ділянці було зафіксовано застосування ворогом протитанкової ракетної системи.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське, Майорськ, Новгородське, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Богданівка, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине,

– йдеться у повідомленні.

Зранку було проведено обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Водяне. При цьому ворогом було застосовано великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

У прес-центрі ООС зауважили, що втрат серед українських військових немає. Військові ЗСУ повністю контролювали ситуацію на фронті надаючи відповідь на обстріли зі сторони ворога, внаслідок чого той зазнав втрат.