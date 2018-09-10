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Доба на фронті: проросійські бойовики 25 разів порушили режим тиші минулої доби

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Доба на фронті
Доба на фронті / Фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 9 вересня, окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби допущено не було.

Про це повідомили у прес-центрі Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине,
– йдеться у повідомленні.

Проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку. Також вдень в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку один із опорних пунктів був обстріляний з озброєння бойової машини піхоти.

Як повідомила розвідка, за минулу добу бійцям Об'єднаних сил вдалося завдати поранень чотирьом бойовикам російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби допущено не було.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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