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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Доба на фронті: російські найманці зазнали втрат, ми – ні

      137 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / ТСН

      За минулу добу, 21 листопада, проросійські бойовики на Донбасі 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. У наших військових не поцілили, проте серед своїх одного втратили.

      Про це повідомили у Штабі Операції Об'єднаних сил. 

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      Разом з тим, в українських лавах на одного легко пораненого стало більше. 

      За традицією, проросійські найманці не припиняють застосовувати зброю, заборонену мінськими угодами. Так, минулої доби із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Кримське, Новозванівку, Новолуганськ, Авдіївку, Славне, Красногорівку, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

      Від ночі 22 листопада противник вогонь не відкривав.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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