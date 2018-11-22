Доба на фронті: російські найманці зазнали втрат, ми – ні

За минулу добу, 21 листопада, проросійські бойовики на Донбасі 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. У наших військових не поцілили, проте серед своїх одного втратили.

Про це повідомили у Штабі Операції Об'єднаних сил.

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Разом з тим, в українських лавах на одного легко пораненого стало більше.

За традицією, проросійські найманці не припиняють застосовувати зброю, заборонену мінськими угодами. Так, минулої доби із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Кримське, Новозванівку, Новолуганськ, Авдіївку, Славне, Красногорівку, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

Від ночі 22 листопада противник вогонь не відкривав.