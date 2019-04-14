Доба на фронті: у відповідь на 14 обстрілів з боку ворога ЗСУ знищили двох бойовиків

Ворог обстрілював захисників України з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Усього зафіксовано 14 обстрілів, повідомив прес-центр ООС.

Читайте також: Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації

Майже всі ворожі обстріли тривали поблизу східної частини лінії фронту. Тут окупанти нападали 11 разів – під Новотроїцьким, біля Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Лебединського та Павлополя.

ЗСУ, на щастя, не зазнали втрат. А от ворог поплатився – двох окупантів знищено, п'ять поранено.

Розруха і порожнеча: як зараз виглядає окупована Макіївка – дивіться у матеріалі 24 каналу