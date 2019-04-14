Доба на фронті: у відповідь на 14 обстрілів з боку ворога ЗСУ знищили двох бойовиків
Протягом доби 13 квітня проросійські бойовики 14 разів зневажили домовленість про режим припинення вогню та обстріляли українських військових. За що отримали адекватну відповідь і поплатилися втратами.
Ворог обстрілював захисників України з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Усього зафіксовано 14 обстрілів, повідомив прес-центр ООС.
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Майже всі ворожі обстріли тривали поблизу східної частини лінії фронту. Тут окупанти нападали 11 разів – під Новотроїцьким, біля Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Лебединського та Павлополя.
ЗСУ, на щастя, не зазнали втрат. А от ворог поплатився – двох окупантів знищено, п'ять поранено.
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