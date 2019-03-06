Доба на фронті: ворог застосував артилерійське озброєння, поранені 2 українських оборонців

За минулу добу, 5 березня, ворог 7 разів відкривав вогонь по українських позиціях, 6 із них – він застосовував заборонене мінськими угодами озброєння. В результаті ворожих обстрілів 2 українських військових отримали поранення. Проте, своєю чергою, українські захисники ліквідували 1 бойовика, ще 2 отримали поранення.

Так, окупанти вели вогонь з артилерійських систем по Лебединському, Водяному і Широкиному, передає штаб ООС. Читайте також: Вік – не перешкода: як 84-річна жінка армії допомагає З кулеметів та стрілецької зброї проросійські бойовики обстріляли Піски та Авдіївку. Також противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 міліметри у районі села Кримське. В результаті цих дій поранення отримали 2 українських військових. За інформацією розвідки, силам ООС 5 березня вдалося ліквідувати 1 окупанта, ще 2 проросійських бойовиків отримали поранення.