Доба у зоні АТО: у штабі сповістили неприємну звістку
06:28, сьогодні 806 Читать новость на русском
Впродовж доби, 24 січня, ворог тричі порушував режим припинення вогню – серед українських військових є поранений.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
На луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка.
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На донецькому напрямку противник, на Приазов’ї, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.
Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали.
Джерело: 24 Канал
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