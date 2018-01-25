Доба у зоні АТО: у штабі сповістили неприємну звістку

Впродовж доби, 24 січня, ворог тричі порушував режим припинення вогню – серед українських військових є поранений.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка.

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На донецькому напрямку противник, на Приазов’ї, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.

Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали.