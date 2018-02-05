Доба у зоні АТО: ворог гатить з забороненої зброї, є постраждалі

За минулу добу, 4 лютого, у зоні АТО зафіксували 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України, постраждали троє бійців.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Камянки і Новотроїцького. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів.

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Крім того, у вечірній час, противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік наших захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.

На луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.