Доба у зоні бойових дій: десятки обстрілів та поранені бійці ЗСУ

Упродовж минулої доби, 3 вересня, у зоні бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

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Не дивлячись на дію "шкільного" перемир'я, противник помітно збільшив кількість обстрілів,

– йдеться у повідомлені.

Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовували.

Обстрілів зазнали позиції українських військових у районах населених пунктів Кримське, Миронівський, Зайцеве, Шуми, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

За даними розвідки, минулої доби двоє бойовиків загинули, ще двох поранено. Від початку поточної доби противник 6 разів обстріляв позиції наших військ.