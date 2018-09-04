Доба у зоні бойових дій: десятки обстрілів та поранені бійці ЗСУ
Упродовж минулої доби, 3 вересня, у зоні бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
Читайте також: Що може врятувати життя українським військовим на передовій: промовисте відео
Не дивлячись на дію "шкільного" перемир'я, противник помітно збільшив кількість обстрілів,
– йдеться у повідомлені.
Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовували.
Обстрілів зазнали позиції українських військових у районах населених пунктів Кримське, Миронівський, Зайцеве, Шуми, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.
За даними розвідки, минулої доби двоє бойовиків загинули, ще двох поранено. Від початку поточної доби противник 6 разів обстріляв позиції наших військ.