Доба в АТО: під час виконання бойового завдання постраждали бійці

Впродовж минулої доби, 25 січня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, двоє військових поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцького.

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На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.

Під час виконання бойових завдань отримали поранення 2 військовослужбовці сил АТО. Їх оперативно доставили до військово-медичних установ.