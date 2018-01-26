Доба в АТО: під час виконання бойового завдання постраждали бійці
06:24, сьогодні 385 Читать новость на русском
Впродовж минулої доби, 25 січня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, двоє військових поранені.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцького.
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На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.
Під час виконання бойових завдань отримали поранення 2 військовослужбовці сил АТО. Їх оперативно доставили до військово-медичних установ.
Джерело: 24 Канал
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