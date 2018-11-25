Доба в АТО: Україна зазнала важкої втрати

Минулої доби 24 листопада проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Під час обстрілів загинув один захисник України.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Читайте також: Взяття важливого населеного пункту на Донбасі: заява Штабу ООС

Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій смертельне поранення отримав один військовослужбовець ОС.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Новолуганське, Красногорівка, та Лебединське,

– розповіли у штабі.

Окрім того, з мінометів калібру 120 мм бойовики обстрілювали позиції ОС поблизу Новолуганського.

"Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність", – наголосили у прес-центрі..

За даними розвідки, протягом минулої доби 2 російських окупантів було знищено, ще 3 – отримали поранення.