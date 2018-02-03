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Доба в АТО: ворог продовжує провокувати українців

08:36, сьогодні 65 Читать новость на русском
Бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли українських позицій
Бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли українських позицій / Соцмережі

Упродовж минулої доби 2 лютого бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли українських позицій. Так, основна вогнева активність терористів спостерігалася здебільшого за світлої пори, натомість друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17:00, пройшла без порушення режиму припинення вогню.

Як йдеться у традиційному звіті прес-центру Штабу АТО, агресор продовжував застосовувати міномети та піхотне озброєння.

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"На Донецькому напрямку противник майже три години з невеликою перервою обстрілював позиції українських оборонців з 82-мяіліметрових мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На півдні Донецької області ворог порушував режим тиші з 82-міліметроових мінометів і гранатометів у районі населених пунктів Лебединське і Павлопіль", – зазначають українські військові.

Зауважимо, що унаслідок ворожих обстрілів три українських воїни зазнали поранень, відтак усіх було оперативно евакуйовано до військових госпіталів і надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

"За уточненою інформацією, 1 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, нажаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – додають у Штабі.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
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