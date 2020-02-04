Добивали і стріляли впритул: повстанці спіймали і жорстоко вбили російських ФСБшників у Сирії

У передмісті сирійського міста Латакія, контрольованого військами президента Башара Асада, четверо спецназівців ФСБ РФ потрапили у засідку і були вбиті.

Про це повідомляє "Новая газета" із посиланням на власні джерела. За інформацією журналістів, сирійські повстанці знали маршрут снайперської групи спецназу Росії, де і заклали фугас, а контужених офіцерів вбили пострілами упритул.

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Загиблі офіцери Дмитро Термінов, Булат Ахматьянов, Всеволод Трофимов та Руслан Гімадієв перебували у Латакії через підготовку до зустрічі президентів Туреччини та Сирії. Сирія попросила Росію посилити заходи із безпеки перед зустріччю.

Водночас, ФСБ підтвердила загибель лише одного спецназівця – Трофимова.

Чому ситуація в Сирії знову загострилася

30 січня російська авіація завдала удару по лікарні та пекарні в Ідлібі, загинули 10 мирних мешканців. 20 січня Росія також завдавала удару по Ідлібу – тоді загинули понад 20 людей. Відомо й про інші авіанальоти між цими датами.

Усі ці удари відбувалися на тлі обіцянок Кремля щодо чергового "припинення вогню" в регіоні.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який у жовтні 2019 року вже проводив військову операцію в Сирії, звинуватив Росію у невиконанні домовленостей щодо Сирії. Мовляв, росіяни атакують Ідлібі, де мешкає 4 мільйони людей. І для росіян усі вони – "терористи".

Наше терпіння закінчується. Якщо удари не припиняться, Анкара вживатиме усіх необхідних кроків,

– сказав Ердоган 29 січня.

Водночас, збройні сили Туреччини перекинули бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб. Саме там війська Асада та Росії атакували сирійських повстанців, а Ердоган обіцяв відреагувати на ці дії.

Провінція Латакія у Сирії на карті: