Колишній мер Харкова та ексголова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін назвав в інтерв'ю телеведучій Наталії Влащенко чинники, які вплинуть на майбутні цього року вибори мера "першої столиці".

У їх числі Добкін зазначив об'єктивну значимість для країни та влади регіону, на частку якого припадає близько десятої частини населення України. А також два моменти, що пов'язані з впливом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова (в минулому також ексгубернатора Харківської області) та відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

Михайло Добкін вважає, що нинішня місцева влада Харківської області тісно співпрацює з Аваковим, і він прямо впливає на політичні процеси в регіоні навіть за тих обставин, що вже давно "переріс" місцевий рівень. "Ті чи інші люди, які представляли Авакова, вони йому запропонували підняти "кейс Кернеса" та покласти його йому (Авакову) під ноги", – сказав політик.

Вплив Олександра Ярославського на ситуацію в місті та області Добкін оцінив так: "Він на Харків як впливає? Якщо він бачить, що це місту корисно – йому все одно, яке прізвище у мера. Він своїх людей ніде не розставляє. Будь-який розумний мер буде з ним (Ярославським) дружити". Добкін пов'язує цей факт з внеском бізнесмена в розвиток регіону. "Ярославський вирішив залишитися в історії Харкова як людина, яку будуть згадувати, як багатьох, хто залишив слід в нашій історії. Як меценат, який залишає в місті серйозні інфраструктурні проєкти", – заявив він в інтерв'ю.

Як відомо, Добкін у 2006 році був обраний на посаду міського голови Харкова, а керівником його виборчого штабу був Геннадій Кернес, який згодом обіймав посаду секретаря Харківської міської ради та виконуючого обов'язки міського голови. У 2010 році Кернес сам став мером Харкова, а Добкін того ж року очолив Харківську облдержадміністрацію. У 2020 році Добкін проявив активність на місцевих виборах: влітку заявляв про бажання балотуватися в мери Києва, а восени був зареєстрований кандидатом у мери Харкова, але 4 жовтня зняв свою кандидатуру на користь Кернеса.

Після смерті Кернеса в грудні 2019 року засоби масової інформації активно обговорюють питання призначення в Харкові виборів нового мера. Можливими датами називають 28 березня 2021 роки (якщо будуть проведені необхідні процедурні дії на рівні Верховної Ради) або 31 жовтня 2021 року. На даний час обов'язки міського голови Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.