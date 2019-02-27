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      Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів

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      Добкін обізвав низку українських артистів
      Добкін обізвав низку українських артистів / Фото з відкритих джерел

      Нардеп із фракції "Опозиційного блоку" Михайло Добкін обізвав українських артистів, які яскраво демонструють свою громадянську позицію. До лайки скандальний політик вдався, коментуючи скандал довкола Нацвідбору на Євробачення-2019.

      "Джамала, Зібров, Мухарський, Приходько, Ягольник та інший музично-патріотичний відстій, після відмови їхати на Євробачення Freedom Jazz і КAZKA, сподіваюся, зрозуміли, що вони не тільки ніякі як артисти, музиканти, продюсери, але і люди гі*няні?! А НСТУ – у відставку, нах*р!", – написав Добкін у Twitter.

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      На допис Добкіна бурхливо зреагували інші користувачі мікроблогу. Так, один із них запропонував Добкіну самому представити Україну на Євробаченні-2019.

      Мішко, а їдь ти на Євробачення. Поставиш стіл на сцені, почитаєш що-небудь по-дебільному написане...,
      – мовиться у саркастичному коментарі.

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      Це далеко не перша скандальна заява Добкіна. Так, у серпні 2018 року політик обізвав україномовну музику "низькопробним гі*ном".

      А перед цим, навесні того ж року, Добкін образливо висловився на адресу української мови.

      "Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик. Це не лайливі слова. Це українська мова від "не рабів", – писав політик у своєму Twitter.

      Що відомо про скандал довкола Нацвідбору на Євробачення-2019? У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV. Після цього її почали гостро критикувати за гастролі у Росії, нечіткі відповіді про війну на Донбасі та звістку про те, що права на її пісню Siren Song належать російської компанії Warner Music Russia.

      Після цього MARUV відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2019: вона не підписала відповідний договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Співачка сказала, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

      Після MARUV від участі у Євробаченні-2019 відмовилися колектив Freedom Jazz та гурт KAZKA.

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      Теги: Новини України Новини політики Євробачення 2019 Скандал Євробачення Музика Михайло Добкін Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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