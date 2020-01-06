Добкін придбав комуністичний пам’ятник за пів мільйона та перевіз його зі Львова до Харкова

Одіозний колишній член "Партії регіонів" і екснардеп Михайло Добкін знову відзначився. Цього разу він вирішив купити барельєф Ордену перемоги, який було встановлено на Монумента слави у Львові.

Відповідний допис Добкін написав у своєму Інстаграмі. За словами політика, придбав він цей орден у однієї з львівських фірм, де він начебто лежав у понівеченому стані. Вага ордену – 700 кілограмів.

Важливо! Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів

Ним торгували, як брухтом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за пів мільйона гривень. Тепер він – у Харкові, і чекає на той час, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро,

– написав Добкін.

Також він оприлюднив фото купленої речі та як її нібито знімали з монументу слави.

Що відомо про Михайла Добкіна та скандали за його участю

Він вже не раз відзначався негативними діями та заявами у бік України. Зокрема, у 2013 — 2014 роки він виступав з різкою критикою Євромайдану: опозиціонерів назвав "виродками", а мітингувальників — "веселими клоунами. У 2014-му році його підозрювали у зазіханні на територіальну цілісність України та навіть затримали за переховування від слідства. Однак згодом український олігарх Рінат Ахметов виступив із заявою-проханням про захист і звільнення Добкіна під заставу.

Крім того, у тому ж 2014-му Добкін, обіймаючи посаду голови Харківської ОДА, прийшов на сесію в футболці із написом "Беркут". Також він був одним із організаторів сепаратистського з'їзду депутатів всіх рівнів південного сходу та Криму, який пройшов у Харкові під час подій Революції Гідності.

Зараз триває розслідування справи, за якою Добкіна підозрюють у земельних махінаціях, які він проводив у 2008 році, перебуваючи на посаді міського голови Харкова. За версією слідства, завдяки своєму службовому становищу він сприяв розкраданню земельних ділянок у понад 75 гектарів та вартістю у більше ніж 240 мільйонів гривень. Йому загрожує 12 років. Через цю справу у 2017 році Добкіна позбавили депутатської недоторканості.

На виборах до Верховної Ради IX скликання був №15 у списку "Опоблоку", але у підсумку не пройшов до парламенту.

Радимо ознайомитися! Схеми Добкіна: чому нардепа притягли до суду

Що відомо про Монумент Слави у Львові

Він під декомунізацію не потрапив, адже вже за часів Незалежності України на стелу додали напис, що пам'ятку присвятили переможцям над нацизмом.

Останніми роками 9 травня тут проводилися поминальні заходи щодо вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні. Також неодноразово представники радикальних течій намагалися зіпсувати цей монумент, оскільки той, на їхнє переконання, є символом радянської окупації України.

Знести його вирішила спеціально створено робоча група. За висновками експертів, 30-ти метрова стела перебувала у аварійному стані. Щодо решти комплексу, то його долю мали вирішити на архітектурному конкурсі.

До теми! Масивний радянський монумент почали розбирати у Львові