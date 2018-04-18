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Добкін розказав, як оберігав Тимошенко

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Михайло Добкін
Михайло Добкін / hromadske.ua

Колишній харківський губернатор Михайло Добкін розповів, як у 2014 році виконав прохання в.о. президента Олександра Турчинова і забезпечив безпечне вивезення з Харкова звільненої Юлії Тимошенко.

Про це він повідомив у середу на допиті в Оболонському райсуді Києва у справі про держзраду Віктора Януковича.

За словами Добкіна, 22 лютого 2014 року йому на мобільний зателефонував на той момент вже в.о. президента Олександр Турчинов і повідомив, що в країні змінилася влада.

Суть його звернення до мене була, щоб я зробив все від мене залежне і забезпечив безпеку для переміщення Юлії Тимошенко, яка перебувала на той момент під арештом в Харкові, до харківського аеропорту, а туди за нею вже вислали спеціальний борт,
– розказав Добкін.

За його словами, він виконав це доручення: поїхав до лікарні, де під охороною перебувала Тимошенко, поспілкувався з керівництвом спецпідрозділу "Альфа" і забезпечив безпечну доставку політика до аеропорту.

"Переконався, що є транспорт, безпека, що "Альфа" проводить, що їй нічого не загрожує, і поїхав займатися своєю сім'єю", - повідомив він.

Нагадаємо, 18 квітня Оболонський районний суд Києва почав допит народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна як свідка в справі екс-президента Віктора Януковича, обвинуваченого в держзраді.

21 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачав звільнення Юлії Тимошенко, яка тоді перебувала під арештом у харківській лікарні "Укрзалізниці". 22 лютого її звільнили і доставили до Києва.

Теги: Новини України Новини політики Михайло Добкін Олександр Турчинов Юлія Тимошенко
Джерело: Українська правда
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