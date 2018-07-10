Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич

Сьогодні на ЧС-2018 в країні-агресорі буде зіграний перший півфінал. Проте напередодні загал здебільшого говорить не про футбол, а про подвійні стандарти з боку ФІФА, яка вгледіла політику у привітанні “Слава Україні” з уст екс-київських динамівців зі збірної Хорватії.

Підсумком скандалу стало виключення Хорватською федерацією футболу Оґнєна Вукоєвіча з тренерського штабу збірної. Крім того, Оґнєн отримав штраф розміром 15 тисяч швейцарських франків від ФІФА.

Власне, з теми українського патріотизму хорватських гравців розпочалася наша розмова з колишнім тренером національної збірної України Мироном Маркевичем.

- Хлопці молодці, що так сказали, – бере слово Мирон Богданович. – За такий вчинок Оґнєнові та Домаґою можна лише подякувати. Вони тривалий час виступали в Україні, в київському “Динамо”, самі все бачили. Видно, що наша держава залишилася в них у серці. Реакція ФІФА, звісно, здивувала, адже нічого поганого в словах хлопців я не побачив. Зрештою, не став би звертати на це уваги. З часом усі вгомоняться.

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Вукоєвіч втратив роботу.

Звичайно, то неправильно. Хочу вірити, що відсутність Оґнєна до і під час вирішальних матчів на результат команди не вплине, і вона зіграє так, як може зіграти.

З ваших слів можна зрозуміти, що збірній Хорватії ви симпатизуєте.

Так. У них і команда симпатична, показує хороший футбол. Хорвати грали в нашій групі. Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а мінімум півфіналістові чемпіонату світу. Після вчинку ж Віди і Вукоєвіча хорватам просто не можна не симпатизувати.

Молодих англійців не здивуєш і не залякаєш



Збірна Англії святкує перемогу над Колумбією

Якщо абстраговуватися від симпатій, скажіть, Хорватія у півфіналі здатна перемогти англійців?

Здатна. А взагалі вважаю, що в обох півфіналах зійшлися абсолютно рівні за силами суперники. Спрогнозувати переможців просто нереально. Хіба влучимо пальцем у небо. До півфіналу потрапили дійсно найдостойніші.

Виглядає, що в порівнянні з англійцями у хорватів не надто велика глибина складу. Враховуючи, що команда Златко Даліча провела два матчі по 120 хвилин і з серіями пенальті, цей фактор може позначитися.

Начебто й так, але глибина складу – то не завжди позитив. Коли в обоймі багато рівноцінних футболістів, у тренера з’являється додатковий клопіт. Він змушений визначатися – і не завжди рішення бувають оптимальними. Зрозуміло, що серед тих, хто не потрапляє до складу, можуть бути невдоволені. А коли маєш під рукою основу з 12-13-ти футболістів, то концентруєшся лише на тому, щоб правильно налаштувати команду. Найголовніше, щоб гравцям вистачило фізичних кондицій. Ось із цієї точки зору побоювання трохи є. Бо матч проти Росії у чвертьфіналі був для хорватів виснажливим з усіх точок зору – фізичної й психологічної. Хоча загалом склади практично рівні.

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Але навіть по матчу з Росією було помітно, що нападникові Маріо Манджукічу в кінцівці ігрового часу було вкрай важко. Проте замінити його після інциденту з Ніколою Калінічем на старті чемпіонату майже ніким. Ви працювали з Ніколою в “Дніпрі”. Вас не здивувало те, що він вчинив у збірній?

Зізнаюся, не очікував такого від Калініча. Так, коли прийшов у “Дніпро”, мені говорили, що то хлопець з характером, який не дуже любить, коли його не ставлять у склад. Але в мене з Ніколою не було жодних проблем. Зрештою, він був у нас основним нападником. Так, конкурував з Євгеном Селезньовим, але якщо був готовий ідеально, то постійно грав. У нас тоді в “Дніпрі” з нападом проблем взагалі не було. Три рівноцінних форварди – Калініч, Селезньов, а був ще Роман Зозуля, якого навіть переводив на правий фланг, щоб не тримати на лаві... Звичайно, Нікола збірній Хорватії допоміг би.

Англійці в попередніх поєдинках грали не менш змістовно, ніж хорвати. Але команда у Ґарета Саутґейта – одна з наймолодших на чемпіонаті. Чи не буде це вадою у вирішальних матчах?

Важливо, що англійська збірна справді надзвичайно дисциплінована, відзначається гарною тактичною виучкою. Нічого зайвого футболісти собі не дозволяють. А що молоді? Люди грають у найсильнішій лізі світу. Навряд чи їх чимось здивуєш чи злякаєш. Ґаррі Кейн, Делле Алі чи Рахім Стерлінґ зіграли вже стільки серйозних і важливих матчів, що жодна відповідальність їх не злякає. То майстри серйозного рівня, лідери своїх клубів. Звичайно, певного мандражу виключати не можна. Але сумніваюся. Англія грає в практичний футбол, шукає свої моменти і дуже організовано діє поруч із власними ворітьми. Англійцям дуже важко забити.

У матчі Франція – Бельгія багато залежатиме від фарту



Збірна Бельгії здолала титуловану Бразилію

Інша пара півфіналістів зіграє вже сьогодні. Згодні з тим, що бельгійцям аби перемогти французів треба найперше перекрити кисень Кіліанові Мбаппе?

У французів ще є Антуан Ґрізман, Блез Матюїді, Поль Поґба. Не думаю, що дії одного футболіста визначать результат цього двобою. Зустрічаються дві надзвичайно сильні команди, вкомплектовані найкращими представниками світового футболу. Навіть трохи шкодую, що вони зустрічаються в півфіналі, а не в фіналі. Креативними виконавцями бельгійців важко не захоплюватися – Кевін Де Брюйне, Еден Азар, Ромелу Лукаку. Чекаю на цей поєдинок з великим нетерпінням. Фаворита не бачу, але вболіватиму за Бельгію. Просто ще перед чемпіонатом сказав, що бельгійці будуть у фіналі. Хочеться, щоб мої слова підтвердилися.

На відміну від французів, Бельгія у фіналах великих турнірів грала лише раз, коли поступилася у вирішальному поєдинку Євро-1980 німцям.

То навіть краще. Переконаний, що мотивація в бельгійських футболістів зашкалює. Найголовніше, щоб вони не перегоріли. За оптимального налаштування Бельгія демонструє видатний футбол.

А французи не можуть перегоріти?

Побачимо. Дві талановитих команди. Вважаю, що в їхньому протистоянні не останню роль зіграє фарт. Тренери обох команд здивувати вже не можуть, бо впродовж чемпіонату суперники встигли вивчити одне одного досконало, до найменших дрібниць. Певен, що експериментів зі складом наставники робити не будуть. Як на мене, зараз тренерам головне не заважати футболістам грати. Там такі футболісти, що додатково їм нічого пояснювати не треба. Найголовніше, що всі виконавці молоді, все майбутнє у них попереду.

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