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Добродомов пропонує ввести нульове мито на ввезення деревообробного обладнання

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Дмитро Добродомов на зустрічі
Дмитро Добродомов на зустрічі

Мораторій на вивіз лісу-кругляку став поштовхом для розвитку деревообробної галузі в Україні. Наступним етапом має стати нульове мито для деревообробного обладнання.

Про таку ініціативу розповів народний депутат, лідер партії "Народний контроль", Дмитро Добродомов під час зустрічі з керівництвом Львівського управління лісового господарства.

"Зараз ініціативи "Народного контролю" вже створюють робочі місця. За два роки дії мораторію сплата податків до держбюджету з таких видів діяльності як обробка деревини, виробництво паперу та виробництво меблів зросла відповідно у 3,2; 2,4 та 1,6 рази. Утричі збільшився експорт деревообробного обладнання і майже удвічі зріс обсяг реалізованої продукції деревообробки", – розповів він

Добродомов наголосив, що потрібно і надалі підтримувати деревообробну галузь та вітчизняних виробників.

"Але на цьому не варто зупинятися. У Парламенті лежить ще десяток ініціатив для подальшого розвитку галузі. Наприклад, законопроекти №2617 і №2618 про нульове мито для деревообробного обладнання на 5 років. Так, наші підприємці зможуть придбати необхідне устаткування, якого зараз немає в Україні", – додав нардеп.

Теги: мито Експорт Дмитро Добродомов Законодавство
Джерело: 24 Канал
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