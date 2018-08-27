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Добродомов закликав демократичну опозицію об’єднатися та висунути єдиного кандидата в президенти

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Дмитро Добродомов
Дмитро Добродомов

Аби змінити ситуацію в країні, партії демократичної опозиції мають об’єднатися та висунути єдиного кандидата у президенти.

Про це на зустрічі з жителями Львова заявив народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов.

"Відомо, що ми створили платформу "Народної довіри" для об’єднання партій демократичної опозиції. Наступним кроком має стати створення нової єдиної партії. І об’єднається вона не навколо прізвища, а навколо принципів. Європейських принципів розбудови незалежної та самодостатньої держави. Партія, яка візьме на себе відповідальність за майбутнє України та представить чіткий план відновлення економіки", – наголосив нардеп.

Добродомов додав, що така платформа має висунути єдиного кандидата в президенти.

"Це має стати людина, якій найбільше довіряють українці. Людина, яка представить свою команду, ще до виборів. Після чого ця партія представить кандидатів на посади міністрів, ще до виборів. Це і є уряд "Народної довіри". Адже кандидати в міністри покажуть свої команди, узгодять свої програми в експертному середовищі. І такий уряд покаже реальні результати. Я переконаний, що лише об’єднавшись, ми зможемо змінити країну", – розповів він.

Теги: Новини України Новини політики Дмитро Добродомов
Джерело: 24 Канал
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