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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Добронравова зі "Сватів" госпіталізували: з'явилась інформація про стан здоров'я актора

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Федір Добронравов
Федір Добронравов / kp.ru

Стан відомого російського актора Федора Добронравова, який прославився завдяки ролі в наразі забороненому українському серіалі "Свати", лікарі оцінюють як стабільний.

Про це повідомила завідуюча трупою Московського театру сатири, де працює артист, Броніслава Чуніхіна, пишуть "РИА Новости".

Як відомо, 18 березня Федора Донбронравова госпіталізували. За словами художнього керівника Московського театру сатири Михайла Ширвіндта, в актора стався "маленький напад судинного характеру".

"Він зараз перебуває на повному обстеженні. Зараз почуває себе добре, все приходить в норму", – розповіла Чуніхіна.

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Зазначимо, що 22 листопада СБУ заборонила російському акторові Федору Добронравову в'їзд в Україну за незаконні поїздки на територію окупованого Криму, його антиукраїнськими публічними заявами та підтримкою анексії Криму. 29 листопада 2017 року Держкіно заборонило серіал "Свати", в якому знімався Добронравов, що викликало резонанс у суспільстві.

Теги: Новини Росії Новини культури LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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