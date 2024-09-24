Військовослужбовець Сергій Гнезділов у розмові з 24 Каналом повідомив, що найближчим часом планує ще раз відвідати їх, аби провести розмову.

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Гнезділов готовий діяти далі активніше

Воїн розповів, що його подальші плани – чекати, поки на його вчинок відреагує влада. Досі офіційної реакції на його рішення щодо публічного СЗЧ нема.

Я буду гучніше говорити про існуючу проблему, це ще не увесь медіапотенціал даної історії. Якщо треба буде мовити голосніше про це – я буду це робити,

– озвучив Гнезділов.

Військовослужбовець усвідомлює, що може бути притягнений до відповідальності за свій вчинок. Однак має на меті у суді озвучити свої аргументи, чому наважився на такий крок.

Якщо я порушив закон і є злочинцем, якщо з усіх проблем, які є в Україні, Сергій Гнезділов – найбільша, пропоную зустрітися в суді, де будуть вислухані аргументи мої та іншої сторони. Врешті буде певний результат: або мені – термін, або вирішення проблеми для нас всіх,

– підкреслив Гнезділов.

Сергій Гнезділов вже декілька днів як за власним бажанням покинув свою військову частину, прагнучи привернути увагу влади й суспільства до відсутності чітких термінів служби й того, що громадяни України зобов'язані захищати свою державу. Військовий переконаний, що його вчинок правильний, адже замовчувати проблему щодо демобілізації вже не міг.

Гнезділов пішов воювати до повномасштабного вторгнення, у 2019 році. Тоді він взяв академвідпустку та прийшов добровольцем. Був командиром відділення у 21 окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат", а також командиром відділення аеророзвідки 56 ОМПБр.