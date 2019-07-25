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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Дочасні місцеві вибори: які шанси у партії "Слуга народу"

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      Не розслаблятися і готуватися до місцевих виборів. Про це заявив Президент України після завершення голосування на парламентських. І попри те, що вони мають відбутися у 2020 році, більшість у Верховній Раді дозволяє керівнику країни змінити електоральну дату.

      "Не розслаблятися, насамперед, є сенс "Слузі народу", – кажуть експерти. Натхненна попередніми перемогами "Зе-партія" може взяти під контроль усю владу.

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      Адже після успішних місцевих виборів зможе впливати на місцеві, районні та обласні ради. А ще міських, сільських, селищних голів та старост об'єднаних територіальних громад. І соціологи прогнозують, що такий сценарій цілком реалістичний.

      На цій інерції вони б виграли теж. На мажоритарних округах люди навіть не знали прізвищ тих, хто балотується. Заздалегідь шукали представника від "Слуги народу",
      – розповіла голова фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      Проте на місцевих виборах успіх повторити значно складніше. Адже виборці голосуватимуть за тих, хто вже зарекомендував себе вчинками.

      Місцеві вибори – це місцева проблематика. Місцеві вибори – це місцеві лідери. Люди, яких знають в обличчя, які ходять по тих же вулицях,
      – пояснив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Проте знайти кандидатів для місцевих виборів за лічені місяці – завдання ще те. І не тільки для "Слуги народу", але й інших партій. До того ж, в регіонах продовжують формувати об'єднані територіальні громади. Тож змінювати владу на початковому етапі населення не налаштоване.

      "Я не можу сказати, що люди не задоволені, що виборці не задоволені. Виборці сприймають владу, як щось одне єдине цілісне. Виборці оцінюють, що в їхніх громадах життя йде добре", – заявила політолог Оксана Дащаківська.

      Оксана Дащаківська
      Оксана Дащаківська

      Активіст з Харкова додає, що місцеві жителі, та й українці загалом, виборами ситі по горло.

      Два тури президентських виборів, потім парламентські вибори, і явка показує втому людей. Тому, якщо вибори будуть восени, то явка буде ще нижчою, ніж на парламентських,
      – повідомив активіст та юрист Ігор Черняк.

      Ігор Черняк
      Ігор Черняк

      Експерти сходяться у думці, що немає юридичних підстав провести місцеві вибори на рік раніше. У Європейському Союзу завбачливо порадили Україні зачекати до 2020 року. Адже спершу потрібно сформувати уряд і визначитися з політикою децентралізації. А коли реформа буде втілена, лише тоді обирати на місця нову владу.

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      До того ж, вибори – це завжди дорого. Із вже виснаженого бюджету потрібно, за найскромнішими підрахунками, мільярд гривень. Тому доведеться урізати витрати. Наприклад, з грошей на дороги та з інших інфраструктурних проектів.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Слуга народу Місцеві вибори 2020
      Джерело: 24 канал
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