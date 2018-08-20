Дочірній сервіс PornHub хоче платити своїм користувачам

Сайт Tube8, що є дочірнім сайтом з порнографією PornHub, хоче платити своїм користувачам за перегляд порно. При чому оплачувати планують у криптовалюті.

Про це інформує видання Metro.

"Я пам'ятаю, що мрія про отримання грошей за перегляд порно завжди здавалася нездійсненною. Про це завжди мріяли, але ніколи не усвідомлювали повністю. Тепер, однак, з введенням платформи від Vice Industry Token ми зможемо відзначити зміну парадигми в споживанні людьми дорослих розваг", – розповів представник Tube8 Робін Тернер.

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Він також пояснив, що заробити можна буде за перегляд відео, його оцінку контенту і коментування. Тобто Vice Industry Token таким чином хоче стимулювати реєстрацію облікового запису та взаємодію з контентом.

Точні розцінки наразі невідомі. Вони будуть у токенах, а 1 токен, коштує близько 35 українських копійок.

Як відомо, сервіс Tube8 щомісяця відвідують 150 мільйонів разів, при цьому сайт має лише 10 мільйонів зареєстрованих користувачів.

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