Дочірня система PayPal запрацювала в Україні

Система електронних платежів PayPal включила можливість транскордонних переказів для України з США. Переказ відбувається через дочірню систему Xoom.

Про це сказано на сторінці PayPal for Ukraine Initiative у Facebook.

"PayPal включив можливість транскордонних переказів для України. Поки що тільки з США і поки що тільки через свою дочку Xoom. Але я впевнений, що це тільки початок", – повідомив ініціатор групи по впровадженню PayPal в Україні Ілля Кенігштейн.

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29 серпня Xoom розширила список до 130 країн. До нього увійшла і Україна.

"Xoom значно збільшує свою присутність в Східній Європі і Африці, тому клієнти з США тепер можуть відправляти гроші в 70% країн світу, просто завантаживши додаток Xoom на свій мобільний телефон або зайшовши на сайт Xoom", – мовиться у повідомленні.

Для України доступний сервіс Cash Pickup, який дає змогу одержувачеві в Україні забрати грошовий переказ в одному з банків, зазначених на сайті Xoom. У списку – більшість популярних українських банків: Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк та інші.

"Щодо лімітів: можна пересилати до 2999 доларів, але не більше 6000 доларів за 30 днів. Або розширювати ліміти через форму на сайті, надавши додаткові документи", – додав Кенігштейн.

Що таке Xoom? Це система переказу грошових коштів, яку PayPal купив в листопаді 2015 року. Раніше Xoom давала змогу пересилати кошти в 44 країни, України в цьому списку не було.

Що таке PayPal? Це міжнародна електронна платіжна система, найпоширеніший спосіб розрахунків в інтернеті у світі. PayPal є таким собі посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати платіжними картками VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.



PayPal частково працює і в Україні. Можна відправляти платежі з України, але не можна приймати з-за кордону.

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