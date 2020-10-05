23-річна Марина, яка ввечері 4 жовтня потрапила разом з матір'ю в ДТП у Броварах, перебуває у важкому стані в лікарні. Медики не дають жодних прогнозів щодо подальшого одужання дівчини.

Марину вже прооперували. Однак моральний стан після аварії у неї дуже важкий. За словами медиків, це суттєво ускладнює процес одужання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Вона маму бачила, після того, як їх збила машина. Мама лежала і вона (донька – 24 канал) ще рачки на колінах до неї повзла. Вона все пам'ятає і тяжкий стрес у неї. Психіатр дивився і призначив лікування,

– розповів головний лікар Броварської ЦРЛ Валентин Багнюк.

Аби стабілізувати стан дівчини та уникнути кровотечі, на таз їй наклали фіксуючий апарат.



Мати і донька, які потрапили під авто п’яного поліцейського в Броварах / Фото "5 канал"

Що відомо про аварію у Броварах