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      Дочка депутата Київради Оксана Величко не змогла пояснити походження 5 квартир і 12 ділянок

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      Оксана Величко
      Оксана Величко

      Глава спостережної комісії громадської організації "Разом проти корупції", дочка депутата Київради (глава фракції ВО"Батьківщина") Володимира Бондаренко Оксана Величко не змогла пояснити журналістам, яким чином їй вдалося придбати 5 квартир в Києві, одна з яких ще недобудована, а також 12 земельних ділянок в елітних селах під Києвом і в Івано-Франківській області.

      Про це KV стало відомо з випуску програми "Гроші" на телеканалі 1 + 1.

      В Україні вже третій рік поспіль реалізовується затверджена урядом антикорупційна програма "Разом проти корупції". Оксана Величко, дочка депутата Київради (глава фракції ВО "Батьківщина") Володимира Бондаренко, разом з міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнко координують дану ініціативу. Ними була створена громадська організація з однойменною назвою  "Разом проти корупції".

      Відзначається, що організація отримує мільйони гривень на свою діяльність від донорів.

      У той же час за останні кілька років сім'я Оксани Величко значно поліпшила своє матеріальне становище. У 2015 році Оксана Величко інвестувала гроші в будівництво квартири в Києві площею 30 кв. м. У 2016 році у неї з'явився будинок на 314 кв. м в селі Бузова під Києвом. Там журналісти виявили функціонуючий готель і ресторан, магазин з сувенірами і приватний зоопарк. Хоча за документами на цих землях повинен знаходитися музей.

      У 2017 році будинок на 160 кв. м і ще дві сусідні земельні ділянки стали власністю її 19-річного сина.

      За словами Оксани Величко, будинок на сина переписав колишній чоловік (чиновник Фонду держмайна Юрій Величко), проте в його декларації за 2015 рік нічого не говориться про таку нерухомості, а з заощаджень у нього було лише 10 тис. доларів.

      Таким чином, не зрозуміло, за які кошти було збудовано цей будинок. Також не зрозуміло, чому Юрій Величко в 2015 і 2016 роках не вказував у своїх деклараціях 10 земельних ділянок в селі Яблуниця Івано-Франківської області, які з 2008 року, згідно з декларацією чиновниці, перебувають в майні у Оксани Величко.

      У той же час Оксана Величко вказала у своїй декларації земділянки в Івано-Франківській області, а ось будинку на одному з цих ділянок немає.

      Таким чином, Оксана Величко разом з сином володіють 5 квартирами в Києві, одна з яких ще недобудована. А також 12 земельними ділянками в елітних селах під Києвом і в Івано-Франківській області. Залишається відкритим питання, на які кошти вони були придбані.

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      Теги: Новини України Гроші Корупція
      Джерело: 24 Канал
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