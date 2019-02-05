Дочка депутата Київради Оксана Величко не змогла пояснити походження 5 квартир і 12 ділянок

Глава спостережної комісії громадської організації "Разом проти корупції", дочка депутата Київради (глава фракції ВО"Батьківщина") Володимира Бондаренко Оксана Величко не змогла пояснити журналістам, яким чином їй вдалося придбати 5 квартир в Києві, одна з яких ще недобудована, а також 12 земельних ділянок в елітних селах під Києвом і в Івано-Франківській області.

Про це KV стало відомо з випуску програми "Гроші" на телеканалі 1 + 1.

В Україні вже третій рік поспіль реалізовується затверджена урядом антикорупційна програма "Разом проти корупції". Оксана Величко, дочка депутата Київради (глава фракції ВО "Батьківщина") Володимира Бондаренко, разом з міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнко координують дану ініціативу. Ними була створена громадська організація з однойменною назвою – "Разом проти корупції".

Відзначається, що організація отримує мільйони гривень на свою діяльність від донорів.

У той же час за останні кілька років сім'я Оксани Величко значно поліпшила своє матеріальне становище. У 2015 році Оксана Величко інвестувала гроші в будівництво квартири в Києві площею 30 кв. м. У 2016 році у неї з'явився будинок на 314 кв. м в селі Бузова під Києвом. Там журналісти виявили функціонуючий готель і ресторан, магазин з сувенірами і приватний зоопарк. Хоча за документами на цих землях повинен знаходитися музей.

У 2017 році будинок на 160 кв. м і ще дві сусідні земельні ділянки стали власністю її 19-річного сина.

За словами Оксани Величко, будинок на сина переписав колишній чоловік (чиновник Фонду держмайна Юрій Величко), проте в його декларації за 2015 рік нічого не говориться про таку нерухомості, а з заощаджень у нього було лише 10 тис. доларів.

Таким чином, не зрозуміло, за які кошти було збудовано цей будинок. Також не зрозуміло, чому Юрій Величко в 2015 і 2016 роках не вказував у своїх деклараціях 10 земельних ділянок в селі Яблуниця Івано-Франківської області, які з 2008 року, згідно з декларацією чиновниці, перебувають в майні у Оксани Величко.

У той же час Оксана Величко вказала у своїй декларації земділянки в Івано-Франківській області, а ось будинку на одному з цих ділянок – немає.

Таким чином, Оксана Величко разом з сином володіють 5 квартирами в Києві, одна з яких ще недобудована. А також 12 земельними ділянками в елітних селах під Києвом і в Івано-Франківській області. Залишається відкритим питання, на які кошти вони були придбані.