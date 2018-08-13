Дочка Майкла Джексона терміново перенесла операцію: подробиці

20-річна дочка легендарного виконавця Майкла Джексона Періс перенесла операцію з видалення абсцесу.

Про це у суботу, 11 серпня, Періс Джексон повідомила в Instagram-сторіз на своїй сторінці, пише видання E!News.

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Джексон зізналася, що у неї був абсцес розміром з м'ячик для гольфу. Дівчина наголосила, що таке новоутворення могло лопнути в будь-який момент, викликавши зараження крові.

"Ви можете отримати сепсис і навіть померти, якщо у вас з'явиться абсцес", – сказала Періс у відеозверненні.

Модель зазначила, що вона вчасно звернулася до лікарні, і це врятувало її. Однак під час операції Періс Джексон відмовилася від наркозу:

Це був точно найсильніший біль, який я коли-небудь перенесоила за все своє життя,

– заявила вона.

Цікаво, що після операції, Періс Джексон наступного дня вийшла на сцену, щоб виступити зі своєю новою групою The Soundflowers.