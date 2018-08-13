Дочка Майкла Джексона знялася в рекламі філіппінського бренду: фото

Дочка легендарного музиканта Майкла Джексона, модель Періс Джексон очолила рекламну кампанію філіппінського бренду Penshoppe.

Зйомки кампейну проходили в Лос-Анджелесі під керівництвом відомого фотографа Майка Розенталя.

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На фото Джексон позує в образах з нової колекції, продемонструвавши ключові тренди осені в casual-стилі: сорочки в смужку, брюки oversize із завищеною талією, ками-топи і кроп-жакети в клітку.

Було цікаво спостерігати за Періс, яка позує перед камерою. Вона була схожа на рок-зірку. У неї склалися відмінні творчі стосунки з фотографом. Мені дуже сподобалося, як на ній виглядає одяг з нашої нової колекції,

– розповів директор Penshoppe Джефф Басконії.

Періс Джексон зізналася, що є прихильницею одягу в стилі 60-х і 70-х років. Крім того, для дівчини важливий комфорт в одязі. За її словами, Періс вдячна бренду за творчу свободу та цікаві зйомки.



Періс Джексон для рекламної кампанії Penshoppe

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