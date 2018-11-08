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      Додати кольорів: Джулія Робертс поекспериментувала над зовнішністю

      576 Читать новость на русском
      Джулія Робертс
      Джулія Робертс / GettyImages

      51-річна акторка Джулія Робертс вирішила дещо поекспериментувати над своєю зовнішністю і додати яскравості, змінивши колір волосся у рожевий відтінок.

      Так, акторка продемонструвала шанувальникам рожеве колорування волосся. Нові фото Джулія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Стиліст Джулії Серж Норман перефарбував кінчики волосся зірки у ніжно-рожевий відтінок – millennial pink, який додає образу свіжості і молодості.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberrts)

      Фарбоване волосся Робертс, яке вона заплела у вільну косу, має ефект омбре: плавний перехід від світлих коренів до більш рожевих кінчиків.

      Джулія Робертс перефарбувала волосся у рожевий колір: дивіться відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

       

      Теги: Кіно LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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