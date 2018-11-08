Додати кольорів: Джулія Робертс поекспериментувала над зовнішністю
51-річна акторка Джулія Робертс вирішила дещо поекспериментувати над своєю зовнішністю і додати яскравості, змінивши колір волосся у рожевий відтінок.
Так, акторка продемонструвала шанувальникам рожеве колорування волосся. Нові фото Джулія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Стиліст Джулії Серж Норман перефарбував кінчики волосся зірки у ніжно-рожевий відтінок – millennial pink, який додає образу свіжості і молодості.
Фарбоване волосся Робертс, яке вона заплела у вільну косу, має ефект омбре: плавний перехід від світлих коренів до більш рожевих кінчиків.
Джулія Робертс перефарбувала волосся у рожевий колір: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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