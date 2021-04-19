На Великдень і травневі свята кількість потягів до Харкова збільшать: за якими маршрутами

11:31

Укрзалізниця пустить додаткові потяги до Харкова на період з 1 по 10 травня. Збільшать кількість рейсів у найпопулярніших напрямках. Мовиться, зокрема, про сполучення з Одесою, Львовом та Миколаєвом.