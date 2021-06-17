Додаткові поїзди в Одесу: розклад рейсів з Києва та Харкова

Укрзалізниця запускає відразу 2 додаткові поїзди до українського морського курорту, які курсуватимуть із Києва та Харкова. Перший рейс в Одесу вирушить вже 18 червня.

Рішення запустити ще 2 рейси ухвалили через збільшення популярності цього напрямку руху. Раніше Укрзалізниця додала понад 10 поїздів, що прямують до українських морських курортів.

До теми Поїзд до моря: Укрзалізниця запускає додаткові рейси в Одесу

Як курсуватиме поїзд з столиці

Укрзалізниця запускає новий поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса. Він курсуватиме за таким розкладом:

потяг відправлятиметься з Києва 19 червня о 6:15 і прибуде в Одесу о 14:01;

у зворотному напрямку поїзд вирушить з Одеси 19 червня о 15:31 й прибуде в столицю о 22:57.

Додаткові рейси з Харкова в Одесу

Крім того, Укрзалізниця запускає новий нічний швидкісний поїзд №242/241 Одеса – Харків. З Одеси в Харків він вирушатиме 17, 21, 24 та 28 червня. У зворотному напрямку – 18, 22, 25, 29 червня.

Розклад руху поїзда №242/241 Одеса – Харків:

з Харкова поїзд відправлятиметься о 17:36 і прибуватиме в Одесу о 8:54;

з Одеси потяг вирушатиме о 23:37 і прибуватиме в Харків о 14:59.

Поїзди до моря: головне

Раніше Укрзалізниця вже запустила 11 додаткових поїздів, які мають сполучення з Одесою, Генічеськом та Бердянськом. Зокрема, перший рейс потяга з Лисичанська в Одесу відбувся ще 3 червня.