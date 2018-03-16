Додатковий вихідний можуть оголосити 19 березня в Києві: названо причину

Київська міська адміністрація може оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем – через ускладнення погоди на період 17-19 березня.

Про це повідомив перший заступник голови міськадміністрації Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

Оскільки синоптики прогнозують на 17-19 березня сильні снігопади та хуртовини, у випадку значного погіршення погодних умов КМДА рекомендуватиме оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем.

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В першу чергу це стосуватиметься дитячих садочків та шкіл. Також влада Києва просить киян під час негоди не користуватися особистим автомобілем та надавати перевагу громадському транспорту, аби не ускладнювати рух на дорогах.

Окрім того, готуючись до негоди, з 16 березня до понеділка, 19 березня, мерія обмежує в'їзд вантажівок до Києва. Комунальні служби максимально готуються для прибирання снігу.