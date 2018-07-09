Додаток для фітнесу стежить за працівниками спецслужб, – дослідження

Популярний додаток для фітнесу Polar стежить за людьми, які працюють на секретних об'єктах, та може викривати адреси працівників спецслужб, людей, що працюють на військових базах, аеродроми тощо.

Про це йдеться в спільному дослідженні платформ Bellingcat і De Correspondent, пише "Українська правда".

Там йдеться, що компанія створила перший у світі бездротовий датчик серцевого ритму, використовуючи сайт Polar Flow як соціальну платформу, де користувачі можуть ділитися своїми результатами. При цьому. На відміну від схожих по функціоналу Garmin і Strava, Polar публікує більше даних про кожного користувача.

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Тож через цей сайт дуже просто відстежити військову базу, чи інший секретний об’єкт, де тренується користувач додатку. Користувачі часто використовують свої повні імена в своїх профілях і доповнюють їх фотографією, навіть якщо вони не підключали свій профіль Facebook до облікового запису Polar.

Polar показує усі сеанси користувача, починаючи з 2014 року в усьому світі на одній карті. Аби відстежити інформацію про активність співробітників секретних об'єктів досить просто знайти об'єкт, що цікавить, на карті і вибрати один з профілів користувачів, що тренуються там.

Через Polar дослідникам вдалось відстежити персонал, що тренується на базах, на яких розміщена ядерна зброя, співробітників спецслужб, посольств, військовий персонал, який спеціалізується на кібербезпеці, ІТ, протиракетній обороні, розвідці, персонал, який працює на підводних човнах і підводних базах, співробітників атомних електростанцій.

Дослідникам вдалось відстежили американські війська в зеленій зоні в Багдаді, російських солдатів в Криму, військовий персонал в затоці Гуантанамо, війська поблизу північнокорейського кордону.

При цьому у компанії Polar вже визнали чутливість виявлених даних і вирішили тимчасово призупинити функцію, що допомагає відслідковувати користувачів. Компанія також працює над рішеннями проблеми, такими як додавання можливості видалити історію тренувань.

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