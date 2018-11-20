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      Додаток Google для електромобілів. Нові потужні моделі від Nissan

      Авто24 10 Читать новость на русском

      Google розробив додаток для власників електромобілів, який дозволить швидко знайти найближчу зарядку. Цей додаток доступний як для пристроїв на Android так і для гаджетів на iOS. Ексклюзивно для Близького Сходу Nissan створив потужні моделі, які назвав на честь популярних там тварин – газелі та сокола.

      Додаток від Google співпрацює з великими і дрібними мережами по усьому світу.

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      Він показує не лише точне розташування зарядки, але й типи роз'ємів, швидкість зарядки та кількість портів. Також додаток має фотографії локації і рейтинг від користувачів. 

      Компанія Nissan створила три потужні моделі Patrol Falcon, Gazelleта та Gazelle-X. Усі вони мають шестициліндровий мотор 4,8 на 280 сил, які передаються на усі чотири колеса. Позашляховики мають підняту підвіску, потужніші амортизатори і модифіковану випускну систему.

      Автомобілі Patrol Falcon, Gazelleта та Gazelle-X
      Автомобілі Patrol Falcon, Gazelleта та Gazelle-X

      Jaguar Land Rover оголосив про зупинку конвейера в британському Соліхалі на два тижні. Причиною тому стало через різке падіння попиту на моделі в Китаї. Як підкреслило керівництво компанії, у вересні 2018 року падіння продажів на китайському ринку досягло 46%, а глобальний спад у листопаді сягнув 12%, хоча компанії і вдалося реалізувати 57 тисяч машин. 

      Про нову версію триколісного авто Carmel від компанії Vanderhall – дивіться у програмі.

      Теги: Авто24 Авто
      Джерело: 24 канал
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