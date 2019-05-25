Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог

Щоб виглядати бездоганно і комфортно потрібно докладати зусилля – в цьому допоможе сучасна косметологія.

На даний момент до косметологів звертаються не лише жінки, а й чоловіки. Важливо знати, на що треба звертати увагу перед походом до косметолога, на інші важливі речі, що стосуються цього. Власне про це й поговоримо з експертом краси – косметологом і хірургом Вікторією Михайлової.

Вікторія – лікар-хірург та займається косметологією. Дівчина не просто косметолог, а естетист, тобто займається естетичною хірургією всього тіла – робить різні види пластики як за допомогою ін'єкцій, так і за допомогою хірургічних операцій. Працює у Львівській обласній клінічній лікарні та в приватному закладі косметології і масажів.

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Для початку розкажіть про себе: чому вирішили стати лікарем, а потім піти у сферу медичної косметології? Що найбільше приваблює у вашій професій?

Бути лікарем мріяла з дитинства. Ще в школі годинами могла вичитувати різні рецепти масок, експериментувала зі скрабами, кремами для тіла. Перш за все пробувала на собі, а потім на мамі, бабусі і подругах. Пам'ятаю, як мама прийшла втомлена з роботи, я зробила для неї її улюблену медову маску. Після процедури мама посміхнулася і сказала, що тепер завжди хоче виглядати такою красивою, як після тієї маски. Саме в той момент, я зрозуміла, що хочу допомагати жінкам зберегти їхню молодість і красу.

Для жінки, справді, важливо подобатися собі, щоб нею захоплювалися інші, в першу чергу її рідні, чоловік і діти. Саме для них, вона завжди хоче бути найкращою і найкрасивішою. Я радію, що можу допомогти зберегти молодість, були впевнені і красиві – це моя місія.

Є люди, які ніколи не звертались до косметологів, але які хотіли б. Як обрати хорошого косметолога, на що варто звертати увагу?

Так, справді, є багато людей, у яких проблемна шкіра, вони хочуть звернутися до косметолога, але бояться. Мабуть, тому що чули історії, що після косметолога ще більше з'явилося прищів, асиметрія лиця після ботоксу. Такі випадки справді бувають, коли косметологу бракує досвіду.

Я вважаю, коли у вас проблемна шкіра, акне чи інші висипання, обов'язково треба звернутися до лікаря, тому що це хвороба, яку потрібно лікувати. Крім цього, ви самі страждаєте кожного дня, тому що це приносить естетичний дискомфорт. Найважливіше – це вибрати дійсно висококваліфікованого лікаря-косметолога. Перше на, що потрібно звернути увагу – освіта. Людина, яка працює у сфері косметології, особливо ін'єкційної, повинна мати вищу медичну освіту. Тому краще одразу питати про диплом вашого лікаря, вимагайте його у лікаря.

Другий не менш важливий факт – це досвід роботи. Якщо це ін'єкційна косметологія, потрібно щоб у лікаря було 3-4 роки практики за плечима. Якщо це естетична косметологія, то хоча б 1 рік.

Не менш важливими є відгуки пацієнтів, власне зацікавлення і захопленя косметолог а своєю роботою, як часто він чи вона відвідують семінари, конференції, курси для підвищення кваліфікації.

Вашими клієнтами, мабуть, є ереважно жінки, а як щодо чоловіків, вони теж звертають до послуг косметологів чи це більше "жіноча" справа?

Ми живемо у суспільстві, де стираються стереотипні рамки між жінками і чоловіками. У сфері косметології, це теж помітно. Приблизно 30% з моїх клієнтів – це чоловіки. Часто буває, що перший раз, жінка приводить свого чоловіка на процедуру, а вже потім регулярно відвідує процедури.

Чоловіки часто роблять ботокс або мезотерапію, щоб розгладити зморшки, або мезотерапію волосся, якщо з'являється лисина. Часто звертаються представники сильної статі, які працюють з людьми і їм для роботи потрібно виглядати презентабельно.

Це, що стосується процедур краси, тобто процедур, які роблять, щоб зберегти молодість і бути задоволеним своїм зовнішнім виглядом. Але косметологія це не лише про красу. Це також і про здоров'я. До нас часто звертаються спортсмени або люди після травми, які колють ботокс, замість новокаїну, щоб обезболити. Ботокс знеболює на значно довший термін, якщо дія новокаїну 2-3 дні, то ефект від ботоксу зберігається півроку – рік.



Лікар-косметолог Вікторія Михайлова

Ви б радили і чоловікам більше звертатися до косметологів?

Це звичайно вибір кожного чоловіка. Я вважаю, якщо чоловік не задоволений своїм зовнішнім виглядом, зморшками, які в нього з'явилися через стрес і постійну працю, чи станом своєї шкіри. Чи чоловік бачить, що йому вже далеко не 20 і це його засмучує і він хоче виглядати молодшим на фоні своєї красивої дружини, то у візиті до косметолога немає нічого постидного. Для чоловіка теж важливий зовнішній вигляд, можливо меншою мірою ніж для жінки, проте він теж хоче бути гарним.

Є випадки, коли чоловікам необхідно звернутися до косметолога. Це як у випадку з ботоксом, щоб знеболити, якщо є запальні процеси на шкірі або чоловік лисіє і не хоче втрачати свою пишну шевелюру.

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Досить поширена проблема як у жінок, так і в чоловіків – це проблема зі шкірою, а саме акне. Що б ви порадили людям, які борються з цією проблемою, можливо існує якийсь "таємний" засіб?

Таємного засобу не існує. Мабуть, уже всі знають про правила, як позбутися від акне, проблема в тому, що їх не дотримуються. Перше, що потрібно – це здати аналізи, щоб перевірити чи з організмом все гаразд,оскільки причиною можуть бути внутрішні захворювання.

Якщо всі органи здорові, то "секрет" 1 – перевірте раціон. Виключити найбільш шкідливі продукти: смажине, фаст-фуди, чіпси, сухарики, солодку воду, цукор. В ідеальному варіанті – відмовитись від молочних продуктів, глютену і не зловживати кавою, від неї можуть з'являтися почервоніння на шкірі і висип.

"Секрет" 2 – це звернутися до лікаря-косметолога, щоб він порекомендував засоби для догляду, які підійдуть персонально для вашої шкіри.

"Секрет" 3 – пройти правильний курс процедур, який допоможе швидше позбутися від акне. Це зазвичай пілінги або чистка обличчя, чи комплекс – це лікар-косметолог призначає індивідуально для кожного лише після огляду, залежно від типу, стану шкіри. Власне це і є 3 "секрети", які допоможуть позбутися від акне, зробити шкіру чистою без висипань.

Розкажіть про свої послуги: що можна отримати, якщо звернутися до вас, які це процедури можуть бути і яка процедура є найпопулярніша?

Я займаюся ін'єкційною косметологією: ботокс, мезотерапія – це розгладження зморшок – є одними з найбільш популярних; збільшення губ за допомогою гіалуронової кислоти; ліполітики – корекція фігури, розчеплення жирів, допомагає схуднути і позбавитися від целюліту – дуже популярна процедура перед літом. Також зараз дуже популярна процедура тредліфтингу – це підтягування обличчя за допомогою ниток. За допомогою тредліфтингу можна забрати зморшки, підтягнути брови, щоки, зробити виразний овал лиця, забрати другий підборідок, підняти кутики губ, змінити форму носа – це заміна операції ринопластики, навіть підтягнути і збільшити груди. Період реабілітації після тредліфтингу значно коротший. На сьогодні нитковий ліфтинг – визнаний багатьма спеціалістами, як найкраща альтернатива пластичній операції. Крім цього також є "класичні" косметологічні процедури – це пілінги, чистки, догляд за шкірою, це процедури, які жінки роблять регулярно – 1 раз на місяць.

Тому, якщо у вас виникли якісь питання чи побажання із задоволенням безкоштовно проконсультую і вже призначу відповідну процедуру. Мене можна знайти в Instagram або на сайті. Звертайтесь.

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