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Догляд за собою від Джамали: якою косметикою користувалась співачка під час вагітності: фото

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Джамала розповіла про догляд за собою
Джамала розповіла про догляд за собою / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Джамала розповіла про косметику, якою вона користувалася для догляду за собою під час вагітності.

Догляд за собою під час вагітності Джамалі давався досить легко. пише Vogue UA.

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"Для тіла я використовувала кокосове масло, і, хоча, усі лякали розтяжками, зі мною нічого подібного не сталося", – зазначила 34-річна артистка.

Для волосся співачка завжди використовує косметику Moroccan oil. Зазначимо, що в інтернет-магазинах ціни на шампунь чи кондиціонер варіюються від 500 до 700 гривень за 250 мл.


Шампунь і кондиціонер для волосся від Moroccan oil 

Джамала розповіла, що для обличчя використовувала мигдалеву олію. Такий засіб в залежності від виробника коштує від 50 гривень.

мигдалева олія
Мигдалева олія – чудовий засіб для догляду за собою

Під час вагітності українська артистка приймала спеціально підібрані вітаміни. Крім того, не відмовилася від улюблених парфумів – Cedrat Boise Mancera, хоч і чула думку, що дитина може не сприймати "чужі" запахи. Ціна на цей аромат становитиме близько 1250 гривень за 60 мл.

Cedrat Boise Mancera
Cedrat Boise Mancera

Для вмивання Джамала обирає пінку Matis (644 гривень). А вдома співачка полюбляла наносити тканинні маски і корейські патчі через день.

джамала
Джамала розповіла про догляд за собою / Instagram

"Ніяких складних процедур у мене не було, і після вагітності мій догляд за собою не надто змінився. Але найбільше я хочу на море: плавати і засмагати. Для мене найкращі б'юті-засоби – це сон, свіже повітря, прогулянки і море два рази в рік. Дуже добре тримає у формі", – розповіла вона.

Теги: LifeStyle Краса Джамала
Джерело: 24 Канал
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