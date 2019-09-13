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      Договір приєднання про надання послуг, запропонований УЗ, є дискримінаційним, – АМКУ

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      Укрзалізниця
      Укрзалізниця

      Договір приєднання про надання послуг, запропонований "Укрзалізницею" для впровадження вже з 1 жовтня, є дискримінаційним.

      Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України.

      "Антимонопольний комітет України застерігає АТ "Укрзалізниця" від порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме під час введення в дію нового Договору приєднання про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом. Умови такого договору АТ "Укрзалізниця" планує встановлювати в односторонньому порядку, що може призвести до дискримінації споживачів її послуг", – вказано в повідомленні.

      Також в АМКУ занепокоєні питанням обґрунтованості встановленої плати за використання власних вагонів перевізника під час виконання вантажних операцій.

      У комітеті закликають УЗ негайно взяти до уваги застереження щодо форми запропонованого проєкту Договору та зауваження до окремих його умов, висловлені представниками галузевих бізнес-асоціацій та вантажовідправниками.

      Як повідомлялося раніше, експерти назвали цю ініціативу УЗ прихованим підвищенням тарифів на вантажні перевезення, що означатиме, що на вантажовідправників ляже додатковий тягар у розмірі 3 млрд грн. Бізнес закликав УЗ вирішувати питання власної ефективності замість того, щоб постійно підвищувати тарифи бізнесу. Тільки протягом останніх двох років тарифи на вантожоперевезення від УЗ зросли на понад 50%. Ініціативу також називали такою, що виникла внаслідок зловживання монопольним становищем УЗ.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця АМКУ
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