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Договір про дружбу з РФ та участь України в СНД: Порошенко анонсував рішучі кроки

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Петро Порошенко під час виступу на безпековому форумі у Києві
Петро Порошенко під час виступу на безпековому форумі у Києві / Twitter Святослава Цеголка

Петро Порошенко пропонує підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Про це він заявив під час виступу на XI Київському безпековому форумі, що стартував у четвер.

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Виходячи з того, що Україна ніколи не була, і не є зараз членом СНД, і відмова цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД, так само як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях в Мінську,
– наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що вважає за необхідне "проведення інвентаризації всієї нормативно-правової бази, складеної Україною в рамках СНД, на предмет відповідності національним інтересам держави".

Порошенко також закликав іноземних партнерів переглянути договірні зобов'язання з РФ на предмет "чутливих сфер співробітництва".

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Згадав президент і про договір про "дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією". Він анонсував, що внесе у Верховну Раду законопроект про припинення окремих положень цього договору.

"Агресія РФ проти України триває досі. У цих умовах наступним кроком я внесу до парламенту законопроект про негайне одностороннє припинення дії окремих положень договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною та Росією в частині, в якій дія цього договору є несумісною з національними інтересами держави та реалізацію нашого права на самооборону", – пояснив свою позицію Порошенко.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Законопроект Законодавство Верховна Рада Україна – Росія СНД
Джерело: 24 Канал
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