Договір про дружбу з Росією: коли Україна має прийняти остаточне рішення

Україна планує припинити окремі положення Договору про дружбу з Російською Федерацією. Однак щоб це зробити, в нашої країни не так і багато часу.

Відповідно до статті 40 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, наша країна має до 30 вересня 2018 року вирішити, чи продовжувати дію Договору на наступні 10 років. Про це йдеться у статті заступниці міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олени Зеркаль та радника міністра закордонних справ України Тараса Качки для "Дзеркала тижня".

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При цьому автори зазначають і важливу проблему. 12 квітня президент Петро Порошенко під час виступу на XI Київському безпековому форумі заявив, що запропонує підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Історія Договору про дружбу свідчить, що це не набір автономних питань, а цілісний текст, у якому всі положення взаємопов'язані. Припинення договору внаслідок збройного конфлікту застосовується до всього договору. Як виняток, можна припинити тільки ті норми, які можна відокремити по суті та якщо вони не були критично важливими для надання державою згоди на обов'язковість договору в цілому, і, головне, якщо продовження виконання інших положень договору не буде несправедливим,

– зазначили автори.

У статті наводиться факт, що у 2015 році ряд народних депутатів подали законопроект №0005, який передбачає припинення дії окремих положень Договору про дружбу на основі статті 18 Закону України "Про міжнародні договори України" та статті 60 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів.

"На нашу думку, перелік статей Договору, які пропонується припинити законопроектом №0005, не відповідає цим критеріям. І це теж було зазначено в позиції МЗС у 2015 році. Особливо контроверсійним є те, що законопроект №0005 пропонує залишити чинними ті положення Договору про дружбу, котрі найбільш кричущо порушує РФ своєю агресією", – йдеться у статті.

Що таке Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією? Угода між Україною і Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією і початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.