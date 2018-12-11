18:31
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Правоохоронці розкрили корупційну складову футбольних матчів в Україні: відео

      469 Читать новость на русском
      Правоохоронці розкрили корупційну складову футбольних матчів в Україні
      Правоохоронці розкрили корупційну складову футбольних матчів в Україні / gornyak-sport.net

      Національна поліція та Департамент захисту економіки України опублікували фільм про організацію договірних матчів у Першій лізі України.

      Протягом розслідування правоохоронцям вдалося розкрити п'ять злочинних угруповань. У договірних матчах брали участь інспектори матчів, арбітри, самі футболісти, а також футбольні клуби.

      Читайте також: Молодіжні команди "Олімпіка" будуть дискваліфіковані на два сезони, – ЗМІ

      Правоохоронці не повідомляють імен, але наводять список матчів – "Миколаїв" – "Колос" (1:0), "Гірник-Спорт" – "Черкаський Дніпро" (1:0), "Нафтовик" – "Балкани" (1:1) 1 "Суми" – "Десна" (0:2).

      Нацполіція також опублікувала список термінів, які застосовують організатори матчів.

      Розслідування показало деякі анекдотичні моменти. Наприклад, один арбітр ФФУ у розмові з дружиною нарікав, що команди зіграли внічию, тому він не отримає тієї суми коштів, за яку міг би закінчити ремонт. Дружина арбітра порадила йому по приїзду додому піти в церкву, адже його могли "зурочити", тому він не може отримати хабар за суддівство.

      Читайте також: Скандал з договірними матчами: чемпіонат України може не дорахуватися одного клубу

      Деякі арбітри відмовлялися брати кошти. Змовники у своїх переговорах реагували наступним чином: "Якщо вони такі хороші хлопці – будуть сос*ати".

      В останній частині відео від Нацполіці йдеться про те, як "Суми" робили потрібний результат в матчі з "Десною" (0:2, квітень 2018), яка наразі виступає в українській Прем'єр-лізі.

      З 17.16 йдуть переговори гравця "Сум" й організатора договірних матчів. Після зустрічі на рахунок гравцеві "впало" 100 000 гривень, які він розподілив між усіма причетними футболістами.

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      сьогодні , 18:02 Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      Наталя Боднар 1146
      Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      сьогодні , 17:30 Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      Павло Казарін 196
      "Цінного" конррозвідника викрили: одіозний Семочко спіймався на брехні
      сьогодні , 17:10 "Цінного" конррозвідника викрили: одіозний Семочко спіймався на брехні
      Артем Овдієнко 1028
      Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      сьогодні , 16:30 Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      Тетяна Острікова 538
      Все про бронхіальну астму: симптоми, лікування та причини виникнення
      сьогодні , 16:00 Все про бронхіальну астму: симптоми, лікування та причини виникнення
      Олександр Бевза 364
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      У Німеччині пропонують позбавити Росію права проведення ЧС-2018
       23 липня 2014 , 14:01
      Кернес: Ярославський хоче купити "Металіст" за долар
       17 лютого 2015 , 16:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук