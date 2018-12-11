Національна поліція та Департамент захисту економіки України опублікували фільм про організацію договірних матчів у Першій лізі України.

Протягом розслідування правоохоронцям вдалося розкрити п'ять злочинних угруповань. У договірних матчах брали участь інспектори матчів, арбітри, самі футболісти, а також футбольні клуби.

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Правоохоронці не повідомляють імен, але наводять список матчів – "Миколаїв" – "Колос" (1:0), "Гірник-Спорт" – "Черкаський Дніпро" (1:0), "Нафтовик" – "Балкани" (1:1) 1 "Суми" – "Десна" (0:2).

Нацполіція також опублікувала список термінів, які застосовують організатори матчів.

Розслідування показало деякі анекдотичні моменти. Наприклад, один арбітр ФФУ у розмові з дружиною нарікав, що команди зіграли внічию, тому він не отримає тієї суми коштів, за яку міг би закінчити ремонт. Дружина арбітра порадила йому по приїзду додому піти в церкву, адже його могли "зурочити", тому він не може отримати хабар за суддівство.

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Деякі арбітри відмовлялися брати кошти. Змовники у своїх переговорах реагували наступним чином: "Якщо вони такі хороші хлопці – будуть сос*ати".

В останній частині відео від Нацполіці йдеться про те, як "Суми" робили потрібний результат в матчі з "Десною" (0:2, квітень 2018), яка наразі виступає в українській Прем'єр-лізі.

З 17.16 йдуть переговори гравця "Сум" й організатора договірних матчів. Після зустрічі на рахунок гравцеві "впало" 100 000 гривень, які він розподілив між усіма причетними футболістами.

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