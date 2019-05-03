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      Договору не було, – Коломойський про націоналізацію "Приватбанку"

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Фото із відкритих джерел

      Український олігарх Ігор Коломойський переконаний, що українська влада порушила домовленості щодо націоналізації "Приватбанку", співвласником якого він був.

      Про це він заявив у інтерв'ю журналістам програми "Наші Гроші".

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      Зазначимо, що у справі "Приватбанку" вже прийняли відразу три рішення на користь Ігоря Коломойського. Зокрема:

      • 18 квітня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку" за позовом Ігоря Коломойського, справу вивчали майже 2 роки;
      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб;
      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      У відповідь на питання про те, чому ці рішення суди ухвалили, коли з'ясувалися результати президентських рейтингів, Коломойський пояснив, що відповідні судові процеси тривають ще з 2017 року.

      Під час інтерв'ю журналіст програми "Наші гроші" пригадав олігарху про лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. У ньому він та співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов просили про націоналізацію установи та обіцяли сприяти їй. Держава ж повинна була покрити борги банку перед НБУ за кредитами рефінансування.

      Не так було. Якщо був би договір, ми б його виконували. Ми підписали звернення до прем'єр-міністра, що в ситуації, що склалася, ми пропонуємо уряду націоналізувати, бо ми не в змозі більше утримувати,
      – зазначив Коломойський.

      Він також наголосив, що цей лист не передбачав агресивного піару проти колишніх власників банку. Й пояснив, що має на увазі оголошені підсумки аудиту, згідно з якими 97% кредитів банк видав пов'язаним особам. За словами Коломойського – це було відвертою брехнею й порушенням домовленостей.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.
      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      Дивіться повне інтерв'ю з Ігорем Коломойським у програмі "Наші гроші":

       

      blog_ava
      Це наша з Аваковим спільна перемога, – Коломойський про президентство Зеленського
      2 травня
      6226
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Володимир Гройсман
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