Важливо розуміти, де Україна буде брати гроші цьогоріч і які основні цифри вказані в бюджеті щодо доходів. Зазначимо, що проєкт бюджету опублікував у телеграм-каналі голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

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Які доходи до бюджету заплановані у 2024 році

У 2025 році доходи будуть становити – 2336,3 мільярда гривень. В той час доходи загального фонду складатимуть 2095,2 мільярда гривень.

Натомість видатки очікуються на рівні 3938,2 мільярда гривень (3643,6 мільярда гривень).

Що таке доходи бюджету

Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (трансферти, плата за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ)

Зауважимо! Прогноз фінансування держбюджету на наступний рік передбачає зниження дефіциту бюджету до 19,4 % внутрішнього валового продукту (ВВП).