Докази провини організаторів теракту в Харкові знищать через обмін

Докази провини трьох організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році знищать. Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова планують обміняти 29 грудня на утримуваних в ОРДЛО українців.

Про це сказала головуюча суддя Фрунзенського райсуду Харкова Ольга Горпинич під час оголошення вироку обвинуваченим у теракті.

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Суд визнав винними Дворнікова, Тетюцького і Башликова. Їх засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна та відшкодуванням шкоди потерпілим. Однак до набуття чинності вироку організаторів теракту випустили під особисте зобов'язання.

Докази у справі про теракт після вступу вироку в силу знищити,

– сказала суддя.

Організаторів теракту відпустили через обмін, який відбудеться між Україною та Росією 29 грудня. Про нього домовились президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті в Парижі 9 грудня. Найімовірніше, під час обміну харківських терористів передадуть підконтрольним РФ бойовикам.

"Це дуже прикро, але лише так Україна може виконати свої міжнародні зобов’язання", – сказав прокурор Володимир Лимар.

Що відомо про теракт у Харкові?Він стався 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту. Поряд із колоною активістів, які рухалися з синьо-жовтими прапорами, спрацювала закладена на узбіччі вибухівка.



Внаслідок потужного вибуху на місці загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник Андрій Рибальченко із супроводу колони та двоє підлітків, зокрема 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук. Ще дев'ять осіб отримали травми.