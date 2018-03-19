Доктор Комаровський радить не використовувати фізрозчин і мінералку в небулайзерах

Відомий педіатр Євген Комаровський застерігає від використання в небулайзерах рідин, спеціально для цього не призначених.

Про це йдеться в низці статей і в його коментарях до питань читачів на сайті Komarovskiy.net.

"Для використання в небулайзерах підходять тільки ліки для небулайзерної терапії", – йдеться, зокрема, в статті, що пояснює принципи роботи і різницю між медичними інгаляторами і небулайзерами.

А в коментарі до питання користувача про те, чи можна використовувати в небулайзерах мінеральну воду доктор Комаровський відповів: "Небулайзер – це пристрій, який доставляє ліки в легені, наприклад, при бронхіальній астмі. Наливати в небулайзер фізрозчин або мінералку, це як намагатися заправити автомобіль сіном або вівсом".

Відзначимо, що в Україні і за її межами вже довгий час триває дискусія, чи можна використовувати в небулайзерах не тільки спеціальні лікарські рідини, а й, наприклад, звичайну мінеральну воду. Переважна більшість медичних фахівців, в тому числі Комаровський, переконані, що використання мінералки не є допустимим.