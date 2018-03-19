20:40
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-13°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Доктор Комаровський радить не використовувати фізрозчин і мінералку в небулайзерах

613 Читать новость на русском
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський / bdzhola.com

Відомий педіатр Євген Комаровський застерігає від використання в небулайзерах рідин, спеціально для цього не призначених.

Про це йдеться в низці статей і в його коментарях до питань читачів на сайті Komarovskiy.net.

"Для використання в небулайзерах підходять тільки ліки для небулайзерної терапії", – йдеться, зокрема, в статті, що пояснює принципи роботи і різницю між медичними інгаляторами і небулайзерами.

А в коментарі до питання користувача про те, чи можна використовувати в небулайзерах мінеральну воду доктор Комаровський відповів: "Небулайзер – це пристрій, який доставляє ліки в легені, наприклад, при бронхіальній астмі. Наливати в небулайзер фізрозчин або мінералку, це як намагатися заправити автомобіль сіном або вівсом".

Відзначимо, що в Україні і за її межами вже довгий час триває дискусія, чи можна використовувати в небулайзерах не тільки спеціальні лікарські рідини, а й, наприклад, звичайну мінеральну воду. Переважна більшість медичних фахівців, в тому числі Комаровський, переконані, що використання мінералки не є допустимим.

Теги: Новини України Здоров'я Лікар Євген Комаровський
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реакція міністерства на наші проблеми шокувала, – український спортсмен-санкар
сьогодні, 20:01 Реакція міністерства на наші проблеми шокувала, – український спортсмен-санкар
Іван Вербицький 672
Готівковий курс валют 19 березня: євро подешевшав після різкого стрибка
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 19 березня: євро подешевшав після різкого стрибка
293
Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
сьогодні, 18:26 Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
2368
Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
сьогодні, 18:52 Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
2557
Юрій Нікітін: Приватизація держмайна – це не
сьогодні, 19:01 Юрій Нікітін: Приватизація держмайна – це не "дерибан"
Яніна Ткачук 230
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук